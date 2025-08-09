Neto do casal Warren vê riscos com venda de Annabelle: 'Traumas reais'

Chris McKinnell, neto dos renomados demonologistas Ed e Lorraine Warren, expõe a angústia ao falar sobre a venda do Museu Warren: "Isso não são somente objetos. Era a casa da minha família, minha única constante na infância".

Em entrevista exclusiva a Splash, ele criticou a polêmica transação da propriedade para o comediante Matt Rife e o youtuber Elton Castee.