Neto do casal Warren vê riscos com venda de Annabelle: 'Traumas reais'

Chris McKinnell, neto dos renomados demonologistas Ed e Lorraine Warren, expõe a angústia ao falar sobre a venda do Museu Warren: "Isso não são somente objetos. Era a casa da minha família, minha única constante na infância".
Em entrevista exclusiva a Splash, ele criticou a polêmica transação da propriedade para o comediante Matt Rife e o youtuber Elton Castee.
Não fui consultado [sobre a venda], mesmo sendo a única da família que ainda dá continuidade ao legado investigativo e espiritual dos meus avós
Chris McKinnel em entrevista a Splash
O casal Warren, que inspirou a franquia "Invocação do Mal" e diversos casos investigativos reais, incluindo o da infame boneca Annabelle, agora tem seu legado nas mãos dos novos proprietários. Rife e Castee, que se declaram "obcecados pelo paranormal", assumiram o controle do local por cinco anos. Os novos donos planejam transformar o espaço em atração turística, oferecendo pernoites e tours pelo museu.
McKinnell revela ter sido inundado por mensagens preocupadas após o anúncio: "Alguns zangados, outros com medo, questionando por que eu permitiria isso. Tive que deixar claro: não tive nenhuma participação nessas decisões".
No quero alimentar uma disputa pública. Só espero que entendam a responsabilidade que herdaram. Isso não é entretenimento. São vidas e traumas reais em jogo
Chris McKinnel em entrevista a Splash
Sobre Castee, conhecido por abordagens humorísticas em investigações paranormais no YouTube, McKinnell é cauteloso: "Se ele aborda esses lugares sem o respeito espiritual necessário, é um risco real. Minha casa de infância está virando atração".
O mistério por trás da boneca Annabelle
A compra do museu inclui a posse da original boneca Annabelle - inspirou três filmes de terror -, sobre a qual McKinnell é enfático: "Meu avô entendia o risco. Annabelle nunca deveria ter sido tirada de sua vitrine, muito menos levada em turnês". O alerta ganha contornos sombrios após a morte misteriosa do investigador Dan Rivera durante a turnê Devils on the Run, que utilizava a boneca como atração.
Se há um caminho responsável, Annabelle deveria ficar em um local seguro e privado, manuseada somente por pessoas com formação espiritual e psicológica. Isso não é superstição. É segurança
Chris McKinnel em entrevista a Splash
McKinnell critica a banalização nas redes sociais: "Vejo pessoas no TikTok falando com Annabelle como se fosse brinquedo. Meu avô ensinava: esses itens são como eletricidade - não importa se você acredita, o choque vem". Sua solução? "Deveriam ficar atrás de vidros à prova de balas, manuseados só por especialistas".
Riscos invisíveis e a importância do respeito
McKinnell faz um alerta sobre carga energética do local: "Se alguém próximo visita o local e involuntariamente traz algo de volta, você pode sentir os efeitos. Anexos espirituais nem sempre ficam onde começam".
Para o herdeiro, o foco da visitação deve ser a conscientização: "O foco não é o medo, e sim a consciência. Esse trabalho exige respeito, não espetáculo. Zombar, provocar ou explorar forças que não compreendemos plenamente - sejam espirituais ou psicológicas - pode ter consequências graves".
À frente do Connecticut Paranormal Research Group, McKinnell mantém a abordagem dos avós, em contraste com a busca por entretenimento viral dos novos proprietários. "Meu objetivo nunca foi incutir medo. Não vendo horror. Ajudo pessoas a encontrar esperança e se libertarem da escuridão. A melhor proteção sempre será conhecimento, fé e discernimento", finaliza, ecoando o legado dos Warren.
