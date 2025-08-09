Samuel vive 2 momentos de sofrimento em um mesmo capítulo de 'Dona de Mim'

No capítulo deste sábado (9) de "Dona de Mim" (Globo), Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha.

Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel.

Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.