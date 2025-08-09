SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

Samuel vive 2 momentos de sofrimento em um mesmo capítulo de 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Samuel (Juan Paiva) em 'Dona de Mim'
Samuel (Juan Paiva) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

No capítulo deste sábado (9) de "Dona de Mim" (Globo), Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha.

Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel.

Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.