Rainer Cadete sobre racismo sofrido pelo filho, Pietro: 'Doeu muito'

Rainer Cadete, 38, falou sobre seu filho, Pietro, 18, ter sido vítima de racismo na escola.

O que aconteceu

O ator descobriu pela sogra do menino que ele andava calado e triste porque havia sofrido racismo na escola. "Quando eu perguntei o motivo dele não ter me contato, ele disse que já estava acostumado. Aquilo doeu muito no meu coração", disse em entrevista à Quem.

Pai e filho decidiram escrever juntos o livro "Olhares Que Filtram", para conscientizar alunos sobre o racismo. "Este projeto especial veio de uma faísca, que foi uma situação de racismo que vivi no colégio, quando um garoto me chamou de macaco na sala de aula. Não contei para o meu pai em um primeiro momento porque eu não sabia o que fazer. Ninguém tinha me dito o que fazer ou me ensinado a me defender deste tipo de situação. Me senti isolado", contou Pietro.