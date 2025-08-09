SplashUOL
Lucas Guimarães mostra calça larga após perder 10 kg: 'Sofrendo de amor'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Lucas Guimarães mostra calça folgada após perder 10 kg: 'Sofrendo de amor'
Lucas Guimarães mostra calça folgada após perder 10 kg: 'Sofrendo de amor' Imagem: Instagram

Lucas Guimarães, 31, mostrou que suas roupas estão largas, após perder 10kg.

O que aconteceu

O apresentador publicou um vídeo mostrando a calça folgada na cintura. "Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim. Acho que perdi uns dez quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor", disse.

Recentemente, o influenciador anunciou o fim do seu casamento com Carlinhos Maia, após 15 anos juntos.

