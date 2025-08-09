Luana Piovani posa de maiô em Roma e renova bronzeado

Luana Piovani, 48, posou de maiô nas redes sociais durante sua viagem para Roma, na Itália.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz posou usando um maiô para renovar o bronzeado à beira da piscina em um hotel em Roma. "Estamos em uma piscina maravilhosa, porque aqui em Roma, no verão, só ficando em um hotel com uma piscina maravilhosa, porque é muito quente, enquanto não dá o horário da gente ir para o nosso trem maravilhoso. Olha, que delícia!".

A atriz está na Itália para comemorar o aniversário de 70 anos da mãe, Francis Piovani. "70 anos de mamãe. Engraçado que é aniversário da minha mãe, mas parece que é meu. Estou pensando em tanta coisa, porque são 70 dela, e eu vou fazer 49 já já, que beira os 50... a vida toda passando por aí. Mas muita alegria de poder proporcionar, estar junto e compartilhar alegria com a minha família".