Já viu algum desses? 6 filmes de super-heróis pouco conhecidos

Bem longe das superproduções bilionárias, existe um universo de heróis menos conhecidos que passaram despercebidos pelo grande público. A seguir, Splash lista filmes que apresentam heróis improváveis, indo além dos blockbusters.

1 - 'Condorman - O Homem-Pássaro' (1981)

Condorman é uma comédia de ação estrelada por Michael Crawford, baseada no livro "The Game of X", de Robert Sheckley. Na trama, um artista de quadrinhos é transformado em um herói real quando ele é recrutado para uma missão de espionagem internacional.

Embora tenha sido uma tentativa cômica de criar um herói, não foi bem-sucedido na época de seu lançamento. No entanto, ganhou aspecto nostálgico ao longo dos anos. Apesar de ser produzido pela Disney, não está disponível no streaming da marca e em nenhum outro.