Já viu algum desses? 6 filmes de super-heróis pouco conhecidos

Bem longe das superproduções bilionárias, existe um universo de heróis menos conhecidos que passaram despercebidos pelo grande público. A seguir, Splash lista filmes que apresentam heróis improváveis, indo além dos blockbusters.
1 - 'Condorman - O Homem-Pássaro' (1981)
Condorman é uma comédia de ação estrelada por Michael Crawford, baseada no livro "The Game of X", de Robert Sheckley. Na trama, um artista de quadrinhos é transformado em um herói real quando ele é recrutado para uma missão de espionagem internacional.
Embora tenha sido uma tentativa cômica de criar um herói, não foi bem-sucedido na época de seu lançamento. No entanto, ganhou aspecto nostálgico ao longo dos anos. Apesar de ser produzido pela Disney, não está disponível no streaming da marca e em nenhum outro.
2 - 'Rocketeer' (1991)
"Rocketeer" é inspirado na série de quadrinhos dos anos 1930. Segue a história de Cliff Secord, um piloto que, após descobrir uma cápsula de foguete experimental, se torna o herói que dá nome ao filme.
Com traje de voo futurista, Cliff combate vilões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um fracasso de público na época de seu lançamento, mas hoje é considerado um clássico cult. Disponível no Disney+.
3 - 'O Sombra' (1994)
É baseado no personagem de rádio e quadrinhos popularizado nas décadas de 1930 e 1940. Protagonizado por Alec Baldwin, o filme segue Lamont Cranston, um playboy de Nova York que assume a identidade do misterioso herói conhecido como "O Sombra".
O herói combate o crime com seus poderes psíquicos e uma rede de informantes. Disponível para aluguel no Prime Video, YouTube e Apple TV.
4 - 'O Juiz' (1995)
Neste filme, Sylvester Stallone interpreta Joseph "Joe" Dredd, um policial futurista em um mundo distópico onde ele é tanto juiz, júri e carrasco. Baseado nos quadrinhos britânicos "2000 AD", Dredd é um implacável executor da lei, combatendo o crime em uma sociedade onde a justiça é feita com violência.
Ficou bem aquém das expectativas dos fãs dos quadrinhos e Stallone até foi eleito a pior ator pelo Framboesa de Ouro. O elenco também conta com Diane Lane e Rob Schneider. Não está disponível no streaming.
5 - 'Aço' ou 'Steel - O Homem de Aço' (1997)
Narra a história de John Henry Irons (Shaquille O'Neal), um inventor e engenheiro passou por uma tragédia envolvendo o uso de uma arma experimental. Após esse incidente, ele decide combater o crime em sua cidade como o herói Steel.
Com um traje de alta tecnologia, Irons busca justiça contra a corrupção e a violência nas ruas. Apesar de ser uma adaptação livre de um personagem da DC Comics, o filme não obteve grande sucesso de crítica ou bilheteira. Disponível para aluguel no Prime Video.
6 - 'Spawn: O Soldado do Inferno' (1997)
Baseado nos quadrinhos de Todd McFarlane, Spawn segue a trajetória de Al Simmons (Michael Jai White). Trata-se de um soldado que, após sua morte, faz um pacto com o demônio para voltar à Terra como o anti-herói Spawn.
Lutando contra as forças do mal, o protagonista também enfrenta seu próprio dilema moral. Mesmo não sendo um sucesso de crítica, o filme se destaca por suas inovações visuais e pela profundidade do personagem. Não está disponível no streaming.
