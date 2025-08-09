IA de Machado de Assis dá boas-vindas a Miriam Leitão, nova imortal da ABL

A jornalista Miriam Leitão, 72, tomou posse ontem da cadeira 7 da ABL (Academia Brasileira de Letras).
O que aconteceu
Um momento chamou atenção: a montagem feita por inteligência artificial na qual mostra Machado de Assis (1839 - 1908) dando as boas-vindas à jornalista. A nova imortal da ABL sucede o cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro deste ano.
A imagem apareceu no momento em que Antônio Carlos Secchin, 73, discursava. Ele não perdeu a oportunidade de fazer uma piada. "Acertaram no Machado, já na Míriam?", disse Secchin, segundo a Veja, arrancando risadas da plateia. Secchin ocupa a cadeira 19 da Academia.
Mirim é a 12ª mulher a se tornar imortal da Academia. Foi eleita em 30 de abril com 20 votos entre 34 possíveis. O colar da academia foi entregue pela acadêmica Ana Maria Machado e o diploma, por Ruy Castro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.