Alvo de 'exposed' de Felca, Hytalo Santos é investigado pelo MP da Paraíba

O influencer também contou que conheceu a primeira criança a entrar na "Turma do Hytalo" quando ela tinha nove anos, durante uma aula de dança em Cajazeiras. Os primeiros vídeos do canal de Hytalo no YouTube são de novembro de 2020. Eles já mostram a menina, que Hytalo chama de "filha", dançando funk ao lado do influencer.

Em 2021, ele começou a mostrar outros menores, também chamados de "filhos". Algumas mães aparecem em vídeos do canal, em tom amigável e grato a Hytalo pelas oportunidades e presentes. Uma delas se emociona e diz que nunca teve dinheiro para dar um iPhone ao filho.

Ele faz "pegadinhas" e "flagras" com os "filhos". Em um dos primeiros vídeos a superar 2 milhões de views, de 2021, chamado "Selinho na Árvore", ele filma uma menina de 13 anos beijando um garoto de 16.

Na mesma época, Hytalo publica um vídeo com duas de suas "filhas": "Quem é mais provável de pegar três no mesmo dia?", ele pergunta para as crianças, então com 12 e 13 anos.

Hytalo Santos Imagem: Divulgação / Instagram de Hytalo Santos

Nota de Hytalo

"Hytalo não é denunciado pelo MPPB. Ocorre de internautas realizarem falsas acusações, por vezes produzindo ataques a sua honra, a fim de se promoverem com isso. E se dessas acarreta algum procedimento, esse tramita em sigilo, mas conta sempre com a postura da assessoria jurídica de Hytalo para reestabelecer a verdade e arquivá-los. Todo conteúdo que é produzido pela equipe de Hytalo Santos observa estritamente as regras e diretrizes das próprias plataformas em que são divulgados e ainda a um compliance rigoroso para evitar qualquer infração legal."