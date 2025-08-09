Alvo de 'exposed' de Felca, Hytalo Santos é investigado pelo MP da Paraíba

O nome de Hytalo Santos, 26, entrou em evidência nos últimos dias após o youtuber Felca denunciar uma suposta exploração de menores pelo influenciador. Hytalo é investigado desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB).
O que aconteceu
Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele.
Investigações
O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.
O MP abriu os procedimentos iniciais de investigação em novembro de 2024, em João Pessoa e em Bayeux, região metropolitana da capital. O caso de Bayeux partiu de um pedido do Conselho Tutelar da cidade, já o da capital não teve o denunciante identificado, mas foi registrado como uma apuração sobre "defesa de direitos de crianças e adolescentes".
As duas investigações têm o assunto identificado como "exploração sexual". Eles são analisados por promotores de Infância e Juventude e correm em sigilo.
Splash entrou em contato com o MP, que confirmou que ambas as denúncias seguem na fase de investigação.
Caso o MP entenda que houve violação do ECA, pode apresentar denúncia à Justiça ou propor ao influencer um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para interromper os vídeos com os jovens. Os pais das crianças e adolescentes também podem ser responsabilizados se entrarem para o rol de investigados.
No ano passado, procurado pelo UOL, o influencer disse por meio de seu advogado ser "alvo de falsas acusações que produzem ataques à sua honra". Leia a nota na íntegra no fim do texto.
Como surgiu a 'Turma do Hytalo'?
Hytalo Santos nasceu em Cajazeiras, cidade com 62 mil habitantes no sertão da Paraíba. Em entrevista em 2023 ao podcast PodDelas, ele disse que chegou a estudar letras e pedagogia, mas não concluiu os cursos, pois queria seguir carreira de dançarino.
O influencer também contou que conheceu a primeira criança a entrar na "Turma do Hytalo" quando ela tinha nove anos, durante uma aula de dança em Cajazeiras. Os primeiros vídeos do canal de Hytalo no YouTube são de novembro de 2020. Eles já mostram a menina, que Hytalo chama de "filha", dançando funk ao lado do influencer.
Em 2021, ele começou a mostrar outros menores, também chamados de "filhos". Algumas mães aparecem em vídeos do canal, em tom amigável e grato a Hytalo pelas oportunidades e presentes. Uma delas se emociona e diz que nunca teve dinheiro para dar um iPhone ao filho.
Ele faz "pegadinhas" e "flagras" com os "filhos". Em um dos primeiros vídeos a superar 2 milhões de views, de 2021, chamado "Selinho na Árvore", ele filma uma menina de 13 anos beijando um garoto de 16.
Na mesma época, Hytalo publica um vídeo com duas de suas "filhas": "Quem é mais provável de pegar três no mesmo dia?", ele pergunta para as crianças, então com 12 e 13 anos.
Nota de Hytalo
"Hytalo não é denunciado pelo MPPB. Ocorre de internautas realizarem falsas acusações, por vezes produzindo ataques a sua honra, a fim de se promoverem com isso. E se dessas acarreta algum procedimento, esse tramita em sigilo, mas conta sempre com a postura da assessoria jurídica de Hytalo para reestabelecer a verdade e arquivá-los. Todo conteúdo que é produzido pela equipe de Hytalo Santos observa estritamente as regras e diretrizes das próprias plataformas em que são divulgados e ainda a um compliance rigoroso para evitar qualquer infração legal."
