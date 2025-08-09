Flora Cruz sobre luta do pai pós-AVC: 'Ele tinha muito medo da morte'

Flora Cruz, 22, falou sobre o pai no funeral de Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos. Familiares, amigos e fãs marcaram presença na quadra do Império Serrano para se despedir.

O que aconteceu

Flora comentou a luta do pai, que convivia com sequelas desde que sofreu um AVC, em 2017. "Ele tinha muito medo da morte. Ele queria viver, não a toa que ele durou 8 anos e meio fazendo muita força pra viver."