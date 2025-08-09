Flora Cruz sobre luta do pai pós-AVC: 'Ele tinha muito medo da morte'

Flora Cruz, 22, falou sobre o pai no funeral de Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos. Familiares, amigos e fãs marcaram presença na quadra do Império Serrano para se despedir.
Flora comentou a luta do pai, que convivia com sequelas desde que sofreu um AVC, em 2017. "Ele tinha muito medo da morte. Ele queria viver, não a toa que ele durou 8 anos e meio fazendo muita força pra viver."
Deus foi muito generoso comigo nessa vida por ter vindo filha dele. Que presente. Além de filha, sou fã do cantor, compositor. É minha maior honra da vida. É honra quando falam que sou a cara dele. Além do musical existe o legado familiar. A fé, enxergar as coisas com muito amor, ter honra, dignidade. Flora Cruz
Flora continuou. "Tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, ela foi uma mulher incansável. Estivemos com ele, eu e ela, até o último momento, até a última respirada. Pedi pra ele descansar, confiar na espiritualidade que manteve ele até ali, porque era o momento. Na próxima vida, quero ser filha de novo."
A filha de Arlindo finalizou. "A gente é de orixá, de fé, a gente sabe que a vida não acaba aqui. A gente tem muita vida entre nós nesse momento."
Despedida foi marcada por ritual do candomblé, com tambores, cantos e danças. Personalidades do samba, como a Velha Guarda do Império Serrano e a família Abraão David, da Beija-Flor, e nomes da música, como o cantor Thiaguinho e o grupo Sorriso Maroto, enviaram coroas de flores
Zeca Pagodinho, Thiago Martins, Regina Casé, Quitéria Chagas, rainha de bateria do Império Serrano, e Dodô, do Pixote, foram alguns dos famosos que passaram pela cerimônia. Os filhos, Flora Cruz e Arlindinho, se emocionaram.
