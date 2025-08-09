Flora lembrou últimos momentos de Arlindo pré-AVC: 'Estava tomando banho'

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, que morreu ontem, contou durante sua participação em "A Fazenda 16" (Record) como foram os últimos momentos do pai antes de sofrer um AVC em 2017.
O que aconteceu
Em conversa com Zé Love, Flora lembrou que o AVC sofrido por seu pai ocorreu "do nada". "Ele tava tomando banho. Tomou café da manha com a gente."
No momento do AVC, Flora tinha 14 anos e estava na escola.
Ela afirma que foi sua mãe quem ouviu um barulho durante o banho de Arlindo, mas que seu pai "sempre foi muito idiota com brincadeiras". No entanto, o barulho da água correndo a chamou a atenção, e foi quando descobriram Arlindo já com dificuldades motoras.
Ainda segundo Flora, seu pai agarrou o braço de sua mãe e foi preciso que os bombeiros deslocassem o ombro do cantor para conseguir liberá-la. "Ele não soltava minha mãe, travou nela", conta.
Dizem que AVC é a força da morte, dói muito. Enrijece, por isso fica duro. Ele laçou minha mãe e teve o AVC Flora Cruz
Foi neste dia que Flora ouviu a voz do pai pela última vez. "Ele dizia 'Filha, se alguma coisa acontecer, pai te ama'", conta.
Flora lembrou que Arlindo "se cuidava" muito. "Era o cara mais organizado com remédio, médico, exame? Se alimentava bem. Comia muito, mas muita salada, proteína, água."
