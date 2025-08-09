Ex-BBB Matteus exibe resultado de cirurgia plástica: 'Me sentindo estranho'

O ex-BBB Matteus Amaral, 29, exibiu resultado de cirurgia plástica nas redes sociais.
O que aconteceu
O influenciador mostrou no Instagram seu rosto sem os curativos da rinoplastia. Ele contou que ficou impressionado com a mudança.
Matteus confessou que se sentiu estranho. "Estou de nariz novo. Estou me sentindo um pouco estranho. Está bem diferente. Eu tinha uma batata largona aqui no meu nariz"
O ex-BBB também deu detalhes do pós-operatório. "Eu saí com esse taping, que foi muito importante na minha recuperação. Ele auxilia muito no controle do inchaço. Detalhe: fui pra casa no mesmo dia que fiz a cirurgia".
Ele contou que no segundo dia seu nariz estava mais inchado. "O inchaço e os roxos variam muito de pessoa para pessoa".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.