Ex-BBB Matteus exibe resultado de cirurgia plástica: 'Me sentindo estranho'

O ex-BBB Matteus Amaral, 29, exibiu resultado de cirurgia plástica nas redes sociais.

O que aconteceu

O influenciador mostrou no Instagram seu rosto sem os curativos da rinoplastia. Ele contou que ficou impressionado com a mudança.

Matteus confessou que se sentiu estranho. "Estou de nariz novo. Estou me sentindo um pouco estranho. Está bem diferente. Eu tinha uma batata largona aqui no meu nariz"