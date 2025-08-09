'Êta Mundo Melhor!': Celso vira um verdadeiro anjo na vida de Estela

Amanhã, sábado (9), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela.

Anabela (Isabelly Carvalho) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá.