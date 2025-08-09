SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!': Celso vira um verdadeiro anjo na vida de Estela

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estela (Larissa Manoela) é salva por Celso (Rainer Cadete) em Êta Mundo Melhor!
Estela (Larissa Manoela) é salva por Celso (Rainer Cadete) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã, sábado (9), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela.

Anabela (Isabelly Carvalho) em 'Êta Mundo Melhor'
Anabela (Isabelly Carvalho) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá.

Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente.

Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.