Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (9): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ayla (Bel Lima), Caco (Pedro Alves) e Breno (Gabriel Sanches) em 'Dona de Mim'
Ayla (Bel Lima), Caco (Pedro Alves) e Breno (Gabriel Sanches) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário e Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (9) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha. Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel. Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

