Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia de filha com Maíra Cardi

Arthur Aguiar, 36, falou sobre a saúde de sua filha, Sophia, 6, após ela ter passado por uma cirurgia na madrugada deste sábado, 9.

O que aconteceu

A filha do ator com Maíra Cardi passou por uma cirurgia para remover as amígdalas e adenoides. "Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está tudo bem. Ela está ótima. Mais tarde a gente vai visitar a Sophia", explicou nos Stories do Instagram.

O artista ainda disse que a irmã pede para ver o irmão mais novo, Gabriel, fruto do relacionamento de Arthur com Jhenny Santucci. "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou, 'traz o Gabriel'. Linda, né".