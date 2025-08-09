Arlindo: família, fãs e amigos se despedem na quadra do Império Serrano

Arlindinho fala sobre velório do pai, Arlindo Cruz Imagem: Reprodução

Arlindinho comentou o legado deixado pelo pai. "Legado de luta, de trabalho, de amor ao samba. Meu pai sempre foi muito guerreiro, trabalhador e família. É esse legado que ele deixa."

Prefiro lembrar dele com os nossos trabalhos, nossos shows. Ainda assim, esse é um momento extremamente marcante, da passagem, da pausa de um sofrimento de oito anos.

O cantor também falou sobre o velório. "É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz o quanto antes porque ele merece."

Quitéria Chagas no velório de Arlindo Cruz Imagem: UOL/Filipe Pavão

Quitéria Chagas, rainha de bateria do Império Serrano, falou sobre a despedida do sambista. "Ele tinha que descansar. Estava sofrendo muito, mas a gente nunca quer se despedir. Eterniza a história, a memória, o legado dele. Ele queria festa, celebração. A gente sente dor, chora, é um mix. Os tambores fazem com que essa passagem, o espírito, consiga ascender e emanar coisas positivas."