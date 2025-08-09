Velório de Arlindo Cruz será realizado em formato de gurufim; saiba o que é

Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos, vai ter o velório em formato de gurufim — cerimônia comum na despedida de sambistas.
O que é gurufim
No gurufim, os familiares e os amigos bebem e cantam para espantar a dor e garantir a partida tranquila do poeta que se foi. A prática é uma tradição ancestral da cultura africana, trazida ao Brasil pelos escravizados.
Outros nomes do samba como Bira Presidente, Beth Carvalho e Sérgio Cabral também tiveram gurufim em seus velórios. Durante a pandemia de covid, o hábito foi suspenso devido à necessidade de isolamento. Nelson Sargento, que morreu devido à doença, não pôde ter a celebração em seu velório.
A família de Arlindo Cruz também pediu que os convidados usem roupas claras na despedida. "Como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida", diz comunicado.
Velório acontece hoje, às 18h. O sepultamento ocorrerá no domingo (10), às 11h00, no cemitério Jardim da Saudade.
Arlindo Cruz era um dos importantes nomes do Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.
O Império Serrano homenageou o artista nos últimos anos de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval de 2023, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.
Sentado em uma cadeira de rodas, Arlindo foi o principal destaque do último carro alegórico. Artista foi acompanhado do filho, Arlindinho, da mulher, Babi Cruz, e de outros familiares. Médicos também estiveram por perto para garantir as condições básicas do desfile.
