Velório de Arlindo Cruz será realizado em formato de gurufim; saiba o que é

A família de Arlindo Cruz também pediu que os convidados usem roupas claras na despedida. "Como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida", diz comunicado.

Velório acontece hoje, às 18h. O sepultamento ocorrerá no domingo (10), às 11h00, no cemitério Jardim da Saudade.

Arlindo Cruz era um dos importantes nomes do Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.

O Império Serrano homenageou o artista nos últimos anos de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval de 2023, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.

Sentado em uma cadeira de rodas, Arlindo foi o principal destaque do último carro alegórico. Artista foi acompanhado do filho, Arlindinho, da mulher, Babi Cruz, e de outros familiares. Médicos também estiveram por perto para garantir as condições básicas do desfile.