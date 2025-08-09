Arlindo Cruz: neto faz vídeo emocionante após morte do avô sambista

Antonio, filho de Arlindinho e neto de Arlindo Cruz, fez um vídeo emocionante após morte do avô sambista.
O que aconteceu
O vídeo compartilhado no Instagram do pequeno, que tem apenas 5 anos, mostra o menino se despedindo de um dos maiores nomes da música brasileira. Arlindo morreu ontem aos 66 anos.
Hoje o mundo se despede do meu vô Arlindo, que ele foi morar lá com Jesus, porque ele estava sofrendo muito. Mas não precisa ficar triste, não, porque essa vai ser a estrela que mais vai brilhar no mundo — que ele virou uma estrelinha, daí essa vai ser a que mais vai brilhar —. Não precisa ficar assim triste, não, que ele era muito importante pro nosso mundo.
Em seguida, o filho de Arlindinho cantou trecho da música "O Show Tem Que Continuar", a mais regravada composição de Arlindo Cruz, segundo o Ecad. Canção foi escrita na época em que o sambista participava do Fundo de Quintal, grupo fundamental para a história do gênero musical.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.