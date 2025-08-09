Arlindo Cruz e Fundo de Quintal: a história do sambista com o grupo

Arlindo Cruz, que morreu ontem, fez parte da segunda formação do Fundo de Quintal, começando a carreira no grupo em 1981, logo após a saída de Jorge Aragão.

Como foi a história de Arlindo com o grupo

Ao deixar a aeronáutica, no início dos anos 80, Arlindo começou a frequentar a roda de samba do Cacique de Ramos. O cantor já trabalhava profissionalmente na área e havia gravado compactos simples, tocando cavaquinho.

Nas rodas de samba, o sambista aprendeu ao lado de grandes nomes como Jorge Aragão e Beth Carvalho e teve algumas de suas canções gravadas por diferentes cantores. No primeiro ano frequentando o Cacique, Arlindo teve 12 canções gravadas, uma dela por Beth Carvalho.