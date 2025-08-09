Arlindo Cruz e Fundo de Quintal: a história do sambista com o grupo

Arlindo Cruz, que morreu ontem, fez parte da segunda formação do Fundo de Quintal, começando a carreira no grupo em 1981, logo após a saída de Jorge Aragão.
Como foi a história de Arlindo com o grupo
Ao deixar a aeronáutica, no início dos anos 80, Arlindo começou a frequentar a roda de samba do Cacique de Ramos. O cantor já trabalhava profissionalmente na área e havia gravado compactos simples, tocando cavaquinho.
Nas rodas de samba, o sambista aprendeu ao lado de grandes nomes como Jorge Aragão e Beth Carvalho e teve algumas de suas canções gravadas por diferentes cantores. No primeiro ano frequentando o Cacique, Arlindo teve 12 canções gravadas, uma dela por Beth Carvalho.
Com a saída de Jorge Aragão do Fundo de Quintal, em 1981, Arlindo foi convidado para o grupo. A partir daí, começou uma parceria de sucesso, que durou 12 anos.
No grupo, Arlindo escreveu sucessos como "O Show Tem que Continuar", "Sorriso Aberto" e "Só Pra Contrariar". O sambista ajudou ainda a inserir elementos como banjo, tantan e repique de mão no ritmo.
Arlindo ficou no grupo entre 1981 e 1993. Após 12 anos, deixou o Fundo para seguir em carreira solo.
A primeira formação do Fundo de Quintal era composta por Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Sombrinha, Almir Guineto, Jorge Aragão e Neoci. Destes, quatro já faleceram.
Três fundadores ainda estão vivos: Sereno, Sombrinha e Jorge Aragão. Sereno é o único que ainda continua no grupo.
Nas redes, o grupo lamentou a morte do sambista. "Mestre de todos nós."
