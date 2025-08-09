Arlindinho diz que velório é do jeito que o pai queria: 'Cerveja liberada'

Arlindinho, 33, contou que o funeral de Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos, foi organizado como o pai pediu. Familiares, amigos e fãs marcaram presença na quadra do Império Serrano para se despedir de Arlindo Cruz,

O que aconteceu

Arlindinho comentou o legado deixado pelo pai. "Legado de luta, de trabalho, de amor ao samba. Meu pai sempre foi muito guerreiro, trabalhador e família. É esse legado que ele deixa."