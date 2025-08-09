Arlindinho diz que velório é do jeito que o pai queria: 'Cerveja liberada'

Arlindinho, 33, contou que o funeral de Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos, foi organizado como o pai pediu. Familiares, amigos e fãs marcaram presença na quadra do Império Serrano para se despedir de Arlindo Cruz,
Arlindinho comentou o legado deixado pelo pai. "Legado de luta, de trabalho, de amor ao samba. Meu pai sempre foi muito guerreiro, trabalhador e família. É esse legado que ele deixa."
Prefiro lembrar dele com os nossos trabalhos, nossos shows. Ainda assim, esse é um momento extremamente marcante, da passagem, da pausa de um sofrimento de oito anos.
O cantor também falou sobre o velório. "É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz o quanto antes porque ele merece."
Despedida foi marcada por ritual do candomblé, com tambores, cantos e danças. Personalidades do samba, como a Velha Guarda do Império Serrano e a família Abraão David, da Beija-Flor, e nomes da música, como o cantor Thiaguinho e o grupo Sorriso Maroto, enviaram coroas de flores
Zeca Pagodinho, Thiago Martins, Regina Casé, Quitéria Chagas, rainha de bateria do Império Serrano, e Dodô, do Pixote, foram alguns dos famosos que passaram pela cerimônia. Os filhos, Flora Cruz e Arlindinho, se emocionaram.
