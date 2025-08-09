Aos 94 anos, Benedito Ruy Barbosa faz rara aparição pública

Benedito Ruy Barbosa, 94, foi ao teatro em sua primeira aparição pública após a internação em junho.
O que aconteceu
O novelista assistiu à peça "Chatô e os Diários Associados". Ele estava numa cadeira de rodas, acompanhado da filha Edmara Barbosa, 63.
Edmara publicou um vídeo do pai, que se emocionou ao assistir à peça. Benedito também posou ao lado dos atores Sylvia Massari, 78, e Stepan Nercessian, 71, que atuam na produção.
Nesse ano, o novelista se mudou de Sorocaba (SP), onde tinha um sítio, para a capital paulista. "Ele é teimoso, se dependesse dele, ele continuaria morando lá. Na cidade, o acesso a médicos é facilitado. Ele cansou, já não pensa em trabalhar. Segue lúcido, com saúde, mas mais fraquinho. Precisa de assistência integral", disse a atriz Paula Barbosa, neta de Benedito, ao jornal O Globo em janeiro.
Benedito Ruy Barbosa é autor de novelas de sucesso. Ele escreveu "Meu Pedacinho de Chão", "Cabocla", "O Rei do Gado", "Renascer", "Pantanal" e "Sinhá Moça".
