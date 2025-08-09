J Balvin empresta anel para Anitta e insinua casamento: 'Parabéns'

Anitta e o amigo J Balvin tentaram trollar os fãs da cantora insinuando um noivado, mas não deu muito certo.
O que aconteceu
J Balvin postou uma foto da artista beijando o namorado, Ian Bortolanza. Na foto, ela mostra um anel no dedo anelar.
O cantor colombiano ainda escreveu: "Anel de noivado. Parabéns, nos vemos em seu casamento".
Mas é só voltar um story para ver que, na verdade, o anel é de J. Balvin. Anitta e o amigo se apresentaram juntos no México.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.