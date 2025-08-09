SplashUOL
J Balvin empresta anel para Anitta e insinua casamento: 'Parabéns'

De Splash, em São Paulo
Anitta beija o namorado, Ian Bortolanza, mostrando um anel do amigo J Balvin
Anitta beija o namorado, Ian Bortolanza, mostrando um anel do amigo J Balvin

Anitta e o amigo J Balvin tentaram trollar os fãs da cantora insinuando um noivado, mas não deu muito certo.

J Balvin postou uma foto da artista beijando o namorado, Ian Bortolanza. Na foto, ela mostra um anel no dedo anelar.

O cantor colombiano ainda escreveu: "Anel de noivado. Parabéns, nos vemos em seu casamento".

Story de J Balvin
Story de J Balvin

Mas é só voltar um story para ver que, na verdade, o anel é de J. Balvin. Anitta e o amigo se apresentaram juntos no México.

Story de J Balvin
Story de J Balvin

