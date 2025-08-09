Amigo de Bia Miranda registra BO contra Gato Preto após se sentir ameaçado

William Wallace, amigo de Bia Miranda, registrou um Boletim de Ocorrência contra Gato Preto, namorado da influenciadora, na Delegacia de Proteção ao Turista, em Salvador.
O que aconteceu
Em contato com Splash, William disse que pediu "medida protetiva" após se sentir ameaçado. "Pois eu estava em uma viagem entre amigos, com a Bia em uma residência. Quando soube que ele iria chegar e ficar com a gente, quis me retirar. Fui para uma pousada próxima à casa. E, com isso, resultou em ele veio me ameaçar pelos vídeos no Insta. Ele não gosta de mim, pois sou muito amigo da Bia e também por ter apresentado um amigo quando eles não estavam mais juntos".
Na quinta-feira, Gato Preto publicou um vídeo nas redes sociais se dirigindo diretamente a William. "Correu por que da casa? Foi só eu chegar aqui na casa que você correu… Aí quer fazer draminha para sua mãe, quer meter o louco na internet tentando passar a Bia como errada... Você é de maior, já malandro, vira homem, arque com suas consequências".
A mãe de William, Daiana Nogueira, também se manifestou nas redes sociais para defender o filho. Também na quinta-feira, ela disse que estava preocupada por ficar sem contato direto com ele por horas, após ele deixar a casa onde Bia Miranda e Gato Preto estão hospedados. Na sequência, compartilhou prints de uma chamada de vídeo com o jovem e pediu respeito. Hoje, ela chegou a Salvador para ficar com ele.
Bia Miranda e Gato Preto estavam separados após ele agredir a influenciadora com um soco no rosto. No Instagram, hoje, Bia compartilhou um momento de intimidade ao lado dele.
