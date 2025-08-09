Amigo de Bia Miranda registra BO contra Gato Preto após se sentir ameaçado

Na quinta-feira, Gato Preto publicou um vídeo nas redes sociais se dirigindo diretamente a William. "Correu por que da casa? Foi só eu chegar aqui na casa que você correu… Aí quer fazer draminha para sua mãe, quer meter o louco na internet tentando passar a Bia como errada... Você é de maior, já malandro, vira homem, arque com suas consequências".

A mãe de William, Daiana Nogueira, também se manifestou nas redes sociais para defender o filho. Também na quinta-feira, ela disse que estava preocupada por ficar sem contato direto com ele por horas, após ele deixar a casa onde Bia Miranda e Gato Preto estão hospedados. Na sequência, compartilhou prints de uma chamada de vídeo com o jovem e pediu respeito. Hoje, ela chegou a Salvador para ficar com ele.

Bia Miranda e Gato Preto estavam separados após ele agredir a influenciadora com um soco no rosto. No Instagram, hoje, Bia compartilhou um momento de intimidade ao lado dele.