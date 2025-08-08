Velório de Arlindo Cruz será aberto ao público na quadra da Império Serrano

O velório de Arlindo Cruz, que morreu hoje aos 66 anos, será realizado amanhã na quadra oficial da escola de samba Império Serrano, em Madureira, zona norte do Rio.

O que aconteceu

Horários e novos detalhes ainda serão divulgados pela família. A equipe do cantor confirmou que o corpo será velado na escola de samba antes da realização do enterro. O velório será aberto ao público, e deve ser iniciado durante a manhã deste sábado.

Arlindo Cruz era um dos importantes nomes da Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.