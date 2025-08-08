Transplantes, infecção: qual estado de Faustão, internado há quase 80 dias?

Fausto Silva, 75, está internado há mais de dois meses no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção aguda. Além disso, o apresentador ainda precisou ser submetido a transplante de fígado e a um retransplante renal.

Qual é o quadro de saúde?

Segundo o último boletim médico, Faustão precisou ser hospitalizado em 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Com a infecção controlada, Fausto Silva também realizou um transplante de fígado, na última quarta-feira. O procedimento ainda foi combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado ontem.