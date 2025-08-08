Tony Ramos aprendeu sobre sexo com a avó: 'Essas coisas marcam'

O ator reflete sobre como a ausência do pai moldou sua trajetória. "Me marcou a partir do momento em que fui descobrindo a vida. Algumas perguntas, até sobre sexo mesmo, a gente fica mais confortável ao fazer para um homem, no caso, o pai, na hora do jantar... Perguntas que fiz depois para tios, amigos, colegas. Mas tive o olhar dessas duas mulheres com muito vigor e amor".

A criação matriarcal fez Tony questionar os papéis dos homens e mulheres na sociedade. "Nunca fui machista. Sei o que sou: macho, do gênero masculino. Macho, mas "chista" não. Nunca tive essa coisa da posse. Olhando nos seus olhos, te digo: nunca me corrigiram nesse sentido. Minha filha, minha companheira de mais de 50 anos... Se não, não teria durado tanto."

Quando vai fazer uma cena de beijo ou sexo, combina os movimentos com a parceira. "Sempre pergunto à colega: "Como quer? Te abraço por aqui? Onde não quer que eu te toque?" Pode perguntar para qualquer uma. Claro que tem que fazer uma coreografia convincente da paixão dos dois, mas que não fira nenhuma suscetibilidade. Isso é respeito básico".

Tony recusa a ideia de que as cenas quentes devem "pra valer". E se declara à esposa, Lidiane Barbosa: "O quê? Beijar como beijo a minha mulher, nunca beijei ninguém. Nasci para essa companheira, e ela para mim. Tenho confiança absoluta no grande amor que nos une".