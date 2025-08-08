SplashUOL
Vale Tudo

Sofrimento que não acaba? Heleninha faz descoberta dolorosa em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Nesta sexta-feira (8), em "Vale Tudo" (Globo), Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita.

Heleninha se recusa a sair de seu quarto. Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty.

André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

