Saryne: Globo deve corrigir erro em Estrela da Casa e valorizar Ana Clara

Faltam poucos dias para a estreia da segunda temporada de "Estrela da Casa", reality show da Globo focado em descobrir talentos da música. Ana Clara, queridinha da emissora, retorna como apresentadora. Este foi um dos temas do Central Splash desta sexta-feira (8).
A primeira temporada do programa não empolgou tanto o público, incluindo Bárbara Saryne. Ela confessou que não está com grandes expectativas para a nova fase do programa. "As vezes é melhor assim, que aí a gente se surpreende.
Chico está empolgado, especialmente porque nessa temporada vão ter representantes do pagode. Os dois apresentadores do Central, no entanto, concordam em um ponto: Ana Clara precisa aparecer mais na segunda temporada do "Estrela da Casa".
Eu gosto muito da Ana Clara. Ela é uma excelente apresentadora
Chico Barney
A emissora mostra um pouco dela no ar. Ela comandava a plateia, nos bastidores, no intervalo, a interação era excelente. Eu espero que nessa temporada, já que vai ter tanta coisa nova, a gente consiga assistir mais da Ana Clara
Bárbara Saryne
