Vale Tudo

Romance inédito: Marieta ganha destaque a partir de amanhã em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marieta (Cacá Ottoni) em 'Vale Tudo'
Marieta (Cacá Ottoni) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Amanhã, sábado (9), em "Vale Tudo" (Globo), Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam. Na verdade, os dois devem viver um romance no remake, algo que não aconteceu na versão original.

Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo'
Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos.

Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que Drª. Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos.

Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

