Rodrigo Faro busca 7% de gordura corporal: 'Estou com 51 anos, flácido'

Rodrigo Faro, 51, fez um procedimento no abdômen para ajudar a atingir o objetivo de chegar a 7% de gordura corporal.
O que aconteceu
O apresentador quer ficar com o abdômen trincado com sessões de estimulação da produção de colágeno. Por meio de procedimento ele quer firmar a pele e reduzir a gordura localizada.
Faro deseja reduzir os 10% de gordura corporal para 7%. "Estou com 51 anos, já meio flácido, então aproveita e tira a flacidez, faz o pacote completo. Já fiz no rosto e agora estou fazendo na barriga", disse em vídeo postado pela clínica responsável pelo procedimento.
Rodrigo é participante da Dança dos Famosos e está conciliando ensaios com a academia. "Vim a hora que deu", publicou em seus stories sobre a nova rotina.
Ele rompeu com a Record após 16 anos na emissora. Em anúncio de dezembro de 2024, ele disse: "Chegou o momento de encerrar esse ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo não renovar o meu contrato. Uma decisão tomada com muita reflexão e com coração cheio de gratidão".
