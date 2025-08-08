Rodrigo Faro busca 7% de gordura corporal: 'Estou com 51 anos, flácido'

Rodrigo Faro, 51, fez um procedimento no abdômen para ajudar a atingir o objetivo de chegar a 7% de gordura corporal.

O que aconteceu

O apresentador quer ficar com o abdômen trincado com sessões de estimulação da produção de colágeno. Por meio de procedimento ele quer firmar a pele e reduzir a gordura localizada.

Faro deseja reduzir os 10% de gordura corporal para 7%. "Estou com 51 anos, já meio flácido, então aproveita e tira a flacidez, faz o pacote completo. Já fiz no rosto e agora estou fazendo na barriga", disse em vídeo postado pela clínica responsável pelo procedimento.