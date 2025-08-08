Alvo da polícia por 'Tigrinho', Bia Miranda foi 2º lugar em 'A Fazenda'

Em agosto de 2024, ela assumiu o relacionamento com Samuel Sant'anna da Costa, conhecido como Gato Preto, também alvo da investigação. A influenciadora anunciou a segunda gravidez e ele negou que era pai do bebê, mas depois reconheceu oficialmente a paternidade de Maysha, nascida em abril deste ano.

Tanto durante sua participação no reality quanto nas redes sociais, Bia expôs o relacionamento conturbado com a mãe. "É uma pessoa em quem não consigo acreditar. Pode falar tudo, mas não consigo ver verdade no que ela fala. Ela já falou tanto e sempre fez a mesma coisa. Agora, como meu pai fala, é melhor perdoar para Deus e me manter afastada mesmo", declarou em outubro do ano passado. Jenny, por sua vez, pediu perdão publicamente à filha no mês passado durante participação em um podcast.

Em seus perfis no Instagram, Bia compartilhou ontem imagens de sua casa após a passagem dos policiais. Segundo ela, "o computador das crianças foi para o ralo", mostrando o equipamento no chão. Logo depois, a influenciadora voltou a postar sobre a viagem que está fazendo para Fortaleza, seguida de dancinhas.

Sequência de stories publicada ontem mostra computador supostamente destruído pela polícia; à direita, Bia dançando Imagem: Reprodução/Instagram/@biamiranda

A investigação

Os 15 influenciadores alvos da operação somam mais de 30 milhões de seguidores em suas múltiplas redes digitais. Segundo a polícia, eles fazem parte de um esquema de promoção ilegal do "jogo do tigrinho" e outros jogos proibidos. A polícia afirma que o grupo realizou movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões. A reportagem tenta contato com as defesas dos investigados.