Alvo da polícia por 'Tigrinho', Bia Miranda foi 2º lugar em 'A Fazenda'

Bia Miranda, 21, e outros 14 influenciadores foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro ontem. Segundo as autoridades, o grupo faz parte de um suposto esquema de promoção ilegal de jogos de azar como o "Jogo do Tigrinho" por meio de redes sociais.
Quem é a influenciadora
Anna Beatryz Ferracini Ribeiro tem 6,2 milhões de seguidores somente no Instagram. No perfil oficial, são 5,2 milhões. Em uma conta descrita como "reserva", ela acumula mais 1 milhão de seguidores.
Bia adotou o sobrenome da família da dançarina Gretchen. Jenny, mãe da influenciadora, namorou Thammy Miranda, um dos filhos de Gretchen, em 2010. Mesmo após o término do relacionamento, ela manteve contato com a ex-sogra, que passou a se referir à Jenny como "filha".
Gretchen deu início ao processo formal de adoção de Jenny, mas ele nunca foi formalizado na Justiça. As duas romperam relações posteriormente.
Bia ficou em segundo lugar no reality show "A Fazenda" em 2022. Além dos prêmios conquistados ao longo do programa, ela ganhou um carro zero quilômetro pela colocação na final, quando recebeu pouco mais de 35% dos votos. A atriz Bárbara Borges foi a campeã daquela edição.
A influenciadora revelou em 2023 que a maior parte de sua renda mensal vinha de contratos para publicidade no Instagram. Na época, ela afirmou ao "Domingo Espetacular", da TV Record, que ganhava cerca de R$ 86 mil por dia com seu trabalho.
Em 2023, Bia anunciou a gravidez de seu primeiro filho, Kaleb. O menino é fruto do relacionamento com Rafael da Rocha Buarque, o DJ Buarque, também investigado na operação da Polícia Civil.
Em agosto de 2024, ela assumiu o relacionamento com Samuel Sant'anna da Costa, conhecido como Gato Preto, também alvo da investigação. A influenciadora anunciou a segunda gravidez e ele negou que era pai do bebê, mas depois reconheceu oficialmente a paternidade de Maysha, nascida em abril deste ano.
Tanto durante sua participação no reality quanto nas redes sociais, Bia expôs o relacionamento conturbado com a mãe. "É uma pessoa em quem não consigo acreditar. Pode falar tudo, mas não consigo ver verdade no que ela fala. Ela já falou tanto e sempre fez a mesma coisa. Agora, como meu pai fala, é melhor perdoar para Deus e me manter afastada mesmo", declarou em outubro do ano passado. Jenny, por sua vez, pediu perdão publicamente à filha no mês passado durante participação em um podcast.
Em seus perfis no Instagram, Bia compartilhou ontem imagens de sua casa após a passagem dos policiais. Segundo ela, "o computador das crianças foi para o ralo", mostrando o equipamento no chão. Logo depois, a influenciadora voltou a postar sobre a viagem que está fazendo para Fortaleza, seguida de dancinhas.
A investigação
Os 15 influenciadores alvos da operação somam mais de 30 milhões de seguidores em suas múltiplas redes digitais. Segundo a polícia, eles fazem parte de um esquema de promoção ilegal do "jogo do tigrinho" e outros jogos proibidos. A polícia afirma que o grupo realizou movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões. A reportagem tenta contato com as defesas dos investigados.
A investigação da Operação Desfortuna apontou indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a apuração, os influenciadores digitais usam as redes sociais para incentivar o jogo, com promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para estas plataformas de apostas, que são proibidas no país.
Conforme a polícia, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declaradas pelos influenciadores. A investigação aponta que eles ostentam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, carros de luxo e imóveis de alto padrão. Relatórios de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões.
Além da promoção de jogos ilegais, os influenciadores são suspeitos de integrar organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. Foram identificadas conexões entre alguns envolvidos e suspeitos de ligação com o crime organizado.
*Com informações do Estadão Conteúdo
