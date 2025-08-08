Sambas, homenagem em vida: a relação de Arlindo Cruz e o Império Serrano

Um dos principais compositores da história da música brasileira, o sambista Arlindo Cruz morreu hoje, mas deixou sua marca no Carnaval carioca, em especial no Império Serrano. A escola verde e branco de Madureira inspirou o sambista a criar muitos sambas-enredo. 11 deles foram escolhidos pela agremiação para a ir à Avenida — a mesma que Arlindão cruzou pela última vez em 2023, com o auxílio de uma cadeira de rodas.

Cria de Madureira, na zona norte do Rio, Arlindo vinha de uma família de portelenses. Ele começou a tocar com o boêmio Candeia, mas seu coração bateu mais forte pela Serrinha. Fã de partido-alto, passou a frequentar quadra da escola, até começar a concorrer às eliminatórias de samba-enredo de sua escola em meados dos anos 1980, quando já fazia sucesso como integrante do conjunto Fundo de Quintal.

A primeira vitória aconteceu em 1989, quando o Império Serrano produziu enredo sobre Jorge Amado. Depois disso, emplacou em diferentes anos. Em 2001, levaria o primeiro Estandarte de Ouro de sua carreira.