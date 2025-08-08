Sambas, homenagem em vida: a relação de Arlindo Cruz e o Império Serrano

Um dos principais compositores da história da música brasileira, o sambista Arlindo Cruz morreu hoje, mas deixou sua marca no Carnaval carioca, em especial no Império Serrano. A escola verde e branco de Madureira inspirou o sambista a criar muitos sambas-enredo. 11 deles foram escolhidos pela agremiação para a ir à Avenida — a mesma que Arlindão cruzou pela última vez em 2023, com o auxílio de uma cadeira de rodas.
Cria de Madureira, na zona norte do Rio, Arlindo vinha de uma família de portelenses. Ele começou a tocar com o boêmio Candeia, mas seu coração bateu mais forte pela Serrinha. Fã de partido-alto, passou a frequentar quadra da escola, até começar a concorrer às eliminatórias de samba-enredo de sua escola em meados dos anos 1980, quando já fazia sucesso como integrante do conjunto Fundo de Quintal.
A primeira vitória aconteceu em 1989, quando o Império Serrano produziu enredo sobre Jorge Amado. Depois disso, emplacou em diferentes anos. Em 2001, levaria o primeiro Estandarte de Ouro de sua carreira.
Em 2012, o Império Serrano viveu um momento especial para os amantes do samba: o encontro entre Arlindo Cruz, compositor do samba-enredo daquele ano, e da homenageada, a icônica Dona Ivone Lara. Foi difícil alguém ficar parado durante o desfile nomeado de "Dona Ivone Lara, o enredo do meu samba". O refrão "Dona Ivone / Lara Ia Laiá / Laia Laiá / Laia Laiá" virou chiclete.
Homenagem em vida
O Império Serrano homenageou o artista nos últimos ano de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval de 2023, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.
Sentado em uma cadeira de rodas, Arlindão foi o principal destaque do último carro alegórico, sendo acompanhado do filho, Arlindinho, da mulher, Babi Cruz, e de outros familiares. Médicos também estiveram por perto para garantir as condições básicas do desfile,
Na Avenida, a escola de samba trouxe a simulação de um bar em Madureira, o mesmo que Arlindo fez referências constantes em suas músicas. "Meu Lugar", "Bagaço da Laranja", "Camarão que Dorme a Onda Leva" e outras composições foram lembradas.
Apesar da emoção que tomou conta da Sapucaí, o Império Serrano foi rebaixado — terminou em 12ª lugar ao conquistar 265,6 pontos, contra 266,6 da Mocidade Independente de Padre Miguel.
O sambista também foi enredo da X9 Paulistana pelo Carnaval paulista de 2019.
Os sambas-enredo de Arlindo Cruz na Império Serrano:
- 1989 - "Jorge Amado, Axé Brasil"
- 1996 - "E verás que um filho teu não foge à luta"
- 1997 - "O mundo dos sonhos de Beto Carreiro"
- 1999 - "Uma rua chamada Brasil"
- 2001 - "O Rio corre pro mar"
- 2003 - "E onde houver trevas... que se faça a luz!"
- 2006 - "O Império do Divino"
- 2007 - "Ser Diferente é Normal - O Império Serrano Faz a Diferença no Carnaval"
- 2012 - "Dona Ivone Lara: O enredo do meu samba"
- 2015 - "Poemas aos peregrinos da fé"
- 2016 - "Silas canta Serrinha"
