Após transplante de Faustão, SBT mantém estreia do programa de João Silva

Em vídeo publicado nas redes, João disse que o pai "é um cara muito forte" e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar."

Passando aqui para agradecer em nome da família todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. [...] Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos. Muito obrigado.

O Programa do João estreia amanhã, à meia-noite. A atração vai ar logo após o Sabadou com Virginia.

Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal

Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado hoje, um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.