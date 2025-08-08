Após transplante de Faustão, SBT mantém estreia do programa de João Silva

O SBT vai manter a estreia do Programa do João, apresentado por João Silva, para este final de semana. Faustão, pai de João, passou por um transplante de fígado na quarta e um retransplante de fígado ontem.
O que aconteceu
A emissora confirmou que o programa vai ao ar com o aval da família de Faustão. A atração não é transmitida ao vivo e foi gravada antes de a internação do apresentador se tornar pública.
A gravação agendada para esta quarta-feira está mantida por parte do canal, mas que a grade de gravações é definida pela equipe de João. Por isso, Splash também procurou a assessoria de João Silva para confirmar se o apresentador seguirá essa programação. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.
Em vídeo publicado nas redes, João disse que o pai "é um cara muito forte" e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar."
Passando aqui para agradecer em nome da família todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. [...] Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos. Muito obrigado.
O Programa do João estreia amanhã, à meia-noite. A atração vai ar logo após o Sabadou com Virginia.
Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal
Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.
O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado hoje, um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.
Nota foi assinada por médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.
