Por que Pirulito não está em 'Êta Mundo Melhor!'? Entenda o que aconteceu

Na época, fui chamado para a sequência, mas, devido à necessidade do personagem imprimir uma imagem mais jovem, e eu não aparentar mais essa idade - até porque o tempo passa, né? - acabaram optando por não colocar o Pirulito na sequência e colocaram um personagem com a idade mais próxima do Pirulito na 1ª versão JP Rufino, no TikTok

Na atual trama das 18h, Pirulito foi "substituído" por Picolé, interpretado por Isaac Amendoim. ,A história do personagem de JP Rufino vem à tona às vezes em "Êta Mundo Melhor!", com a justificativa de que ele foi para o exterior estudar.

Apesar de não integrar o elenco da sequência, o ator desejou sorte à nova produção e recordou com carinho sua participação em 2016. "Infelizmente não estarei na sequência, mas desejo tudo de bom. Foi incrível fazer parte desse universo e foi lindo!", afirmou.

