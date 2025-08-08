Por que Pirulito não está em 'Êta Mundo Melhor!'? Entenda o que aconteceu

JP Rufino, 22, intérprete de Pirulito em "Êta Mundo Bom", exibida em 2015, não está em "Êta Mundo Melhor", que estreou em junho na Globo. Saiba o motivo.
O que aconteceu
Em julho, o ator explicou o motivo de sua ausência na sequência de "Êta Mundo Bom!". O ator, que interpretou Pirulito, um dos melhores amigos de Candinho (Sérgio Guizé), lamentou não compor a novela, mas disse que compreendia a razão.
Na época, fui chamado para a sequência, mas, devido à necessidade do personagem imprimir uma imagem mais jovem, e eu não aparentar mais essa idade - até porque o tempo passa, né? - acabaram optando por não colocar o Pirulito na sequência e colocaram um personagem com a idade mais próxima do Pirulito na 1ª versão JP Rufino, no TikTok
Na atual trama das 18h, Pirulito foi "substituído" por Picolé, interpretado por Isaac Amendoim. ,A história do personagem de JP Rufino vem à tona às vezes em "Êta Mundo Melhor!", com a justificativa de que ele foi para o exterior estudar.
Apesar de não integrar o elenco da sequência, o ator desejou sorte à nova produção e recordou com carinho sua participação em 2016. "Infelizmente não estarei na sequência, mas desejo tudo de bom. Foi incrível fazer parte desse universo e foi lindo!", afirmou.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui. https://www.uol.com.br/splash/novelas/eta-mundo-melhor-resumo-dos-capitulos-da-novela-da-globo.htm
