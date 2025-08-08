'Parte do ofício': o que diz Tony Ramos sobre morte de Abel em Dona de Mim?

Tony Ramos se despediu de "Dona de Mim" após acidente fatal que matou Abel. A Splash, ator conta que sabia da saída da trama desde que foi convidado pela autora, Rosane Svartman, e pelo diretor, Allan Fiterman, em um jantar em setembro do ano passado.

Eles me contaram o que seria a personagem, então, eu entrei nesse projeto já sabendo o destino do Abel, que ele e Rebeca, personagem de Silvia Pfeiffer, sofreriam um grave acidente. E isso faz parte, inclusive, do desenvolvimento e da narrativa da trama. Faz parte do ofício do ator se entregar à personagem, seja qual for sua trajetória. O texto é de Rosane Svartman, competente escritora, então nem preciso falar. É uma roteirista que ama escrever novela e sabe o que está fazendo. Tony Ramos

Tony diz receber o carinho do público que lamenta a sua saída da trama. "A admiração do público é sempre muito bem-vinda. Quando se tem uma boa história, você tem o público ao seu lado. Essa é uma equação simples. Eu amo o que faço e, sem dúvida, o carinho e o reconhecimento do nosso trabalho são combustíveis na hora de subir ao palco ou entrar num set de gravação. A reação mostra que deu certo e a novela é um sucesso. A novela ainda promete muitas emoções e surpresas. Então, meu recado pro público é que não deixem de acompanhar essa história".