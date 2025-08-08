'Parte do ofício': o que diz Tony Ramos sobre morte de Abel em Dona de Mim?

Tony Ramos se despediu de "Dona de Mim" após acidente fatal que matou Abel. A Splash, ator conta que sabia da saída da trama desde que foi convidado pela autora, Rosane Svartman, e pelo diretor, Allan Fiterman, em um jantar em setembro do ano passado.
Eles me contaram o que seria a personagem, então, eu entrei nesse projeto já sabendo o destino do Abel, que ele e Rebeca, personagem de Silvia Pfeiffer, sofreriam um grave acidente. E isso faz parte, inclusive, do desenvolvimento e da narrativa da trama. Faz parte do ofício do ator se entregar à personagem, seja qual for sua trajetória. O texto é de Rosane Svartman, competente escritora, então nem preciso falar. É uma roteirista que ama escrever novela e sabe o que está fazendo. Tony Ramos
Tony diz receber o carinho do público que lamenta a sua saída da trama. "A admiração do público é sempre muito bem-vinda. Quando se tem uma boa história, você tem o público ao seu lado. Essa é uma equação simples. Eu amo o que faço e, sem dúvida, o carinho e o reconhecimento do nosso trabalho são combustíveis na hora de subir ao palco ou entrar num set de gravação. A reação mostra que deu certo e a novela é um sucesso. A novela ainda promete muitas emoções e surpresas. Então, meu recado pro público é que não deixem de acompanhar essa história".
Novos rumos da novela
A partida de Abel inaugura uma nova fase na trama das sete, com histórias que se desdobram e outras que emergem, prometendo agitar ainda mais os rumos da narrativa. "Com a morte de Abel, outros personagens precisam assumir o protagonismo na família e na empresa. Samuel (Juan Paiva) cresce como liderança e assume seu romance com Leo (Clara Moneke), que, por sua vez, aprende que Sofia (Elis Cabral) irá depender dela de mais de uma maneira. Leo se torna cada vez mais leoa, e Sofia acaba indo morar com ela em São Cristóvão. A morte de Abel também desenterra segredos do passado, trazendo reviravoltas e uma espécie de reinício pra trama", conta Rosane Svartman.
Após dias marcados por tensão, emoção e tragédia, a família Boaz enfrenta o luto pela perda de Abel (Tony Ramos). No capítulo de hoje, o enterro do personagem traz cenas de intensa sensibilidade e humanidade. A emoção domina o ambiente, especialmente quando Rosa (Suely Franco) faz um comovente discurso sobre a gratidão por ter sido mãe do empresário.
Em seguida, a família Boaz se reúne para a leitura do testamento. A parte de Abel na fábrica é dividida entre os filhos, com exceção de Sofia (Elis Cabral), cujo nome do pai foi retirado da certidão de nascimento. Paralelamente, os herdeiros são surpreendidos pela revelação de uma dívida deixada pelo patriarca. O dinheiro prometido a Vanderson comprometeu o patrimônio de Abel, uma informação que Jaques (Marcello Novaes) não demora a explorar: o verdadeiro responsável pela morte de Abel e Rebeca (Silvia Pfeiffer) decide comprar a parte do irmão na mansão para assumir a dívida.
O que ninguém esperava era ter que conviver com Jaques no local. Já no primeiro dia, ele provoca Samuel (Juan Paiva), que decide se mudar. Rosa, em meio a mais um devaneio causado por sua doença, entra em desespero com a decisão e, sob o olhar do filho, exige que ninguém abandone a mansão.
Rosane Svartman e equipe são muito talentosos, e a jornada da novela tem sido linda. Elis é uma revelação, é uma atriz vocacionada. Ela é espontânea. E o bonito é que ela é criança, com a mãe e o pai presentes. E nós também a tratamos como criança, como deve ser. Isso é fundamental. Contracenar com os jovens é reaprender. Com eles aprendo muita coisa, até o palavreado. São momentos de explosão de afeto, de humor, como eu sou. Fui muito feliz reencontrando Cláudia Abreu, Marcello Novaes, Suely Franco, Camila Pitanga, Rafa Vitti, e conhecendo o Juan Paiva, Bel Lima e Clara Moneke nesse belo e lindo trabalho. Tony Ramos
