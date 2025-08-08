Mulher de Arlindo Cruz permaneceu ao lado do sambista até o fim

Babi e o sambista se conheceram quando a empresária tinha apenas 15 anos de idade. Ela estava se apresentando em uma temporada no Asa Branca Lapa, a convite de Beth Carvalho, e Cruz foi assistir a um dos shows.

Os dois oficializaram a união em 2012, após mais de 20 anos de relacionamento. "Acho fundamental o casamento, até como exemplo para meus filhos da importância da família", disse o músico, em conversa com a revista Caras, à época. Babi e Arlindo tiveram dois filhos: Flora (20) e Arlindinho (31).

Em 2022, eles voltaram a subir no altar. Comemorando dez anos de oficialização, os dois renovaram os votos ao lado de familiares e amigos no espaço Lajedo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Fiquei noiva em 13 de setembro de 1986. Eu tinha 15 anos. E casei no dia 13 de maio de 2012. Fiquei noiva durante 26 anos [risos]. No ano em que casei, até avó eu fui", contou a empresária à revista Quem.

Apoio durante o tratamento

Babi foi presença constante ao longo de todo o período de tratamento de Arlindo Cruz. Após o AVC, o cantor iniciou um tratamento com óleo de cannabis, a fim de minimizar as sequelas trazidas pelo acidente vascular cerebral.

No Instagram, a esposa do músico comentou que o tratamento chegou a apresentar efeito positivo com melhoras tanto em pontos físicos quanto cognitivos. "O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", sinalizou.