MP denuncia Oruam por corrupção ativa e direção perigosa sem habilitação

O MP-RJ denunciou Oruam, 25, por corrupção ativa e direção perigosa com habilitação suspensa. Rapper permanece preso desde o dia 22 de julho.
O que aconteceu
Denúncia foi realizada hoje pelo Ministério Público. Foram solicitadas medidas cautelares, entre elas a proibição de uso de redes sociais enquanto durar o processo e a suspensão judicial do direito de dirigir. A denúncia, confirmada pelo MP a Splash, foi registrada por meio da Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital.
Oruam realizou manobra conhecida como "cavalo de pau" em via pública, segundo a denúncia. Episódio teria acontecido em 20 de fevereiro de 2025, na Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele dirigia com a habilitação suspensa e exibia a manobra para um grupo de fãs.
Artista teria admitido que ofereceu vantagem indevida a um policial militar. Vídeo da confissão teria sido divulgado nas redes sociais. Oruam teria dito que queria contratar o policial como segurança pessoal caso ele fosse punido por tirar uma foto com o rapper.
Nova denúncia se une a acusações anteriores. Além dos vídeos que registram as condutas, o MPRJ aponta que o denunciado é réu em outro processo por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e possui antecedentes por associação ao tráfico.
Splash tenta contato com a defesa de Oruam. A reportagem será atualizada caso a equipe do artista se manifeste sobre as acusações.
Entenda o caso
Na madrugada de 22 de julho, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico, que estaria na casa de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas correram para sacada da residência do artista e jogaram pedras contra os policiais — que precisaram se esconder na viatura.
O Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio sob alegação de que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além dos ataques físicos, o cantor fez publicações nas redes sociais incitando a violência contra a polícia e desafiando a ida dos agentes ao Complexo da Penha.
Após a operação da polícia, Oruam permaneceu algumas horas foragido, mas se entregou à polícia. "Eu errei. Desculpa aí todo mundo, vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música. Ontem, eu tava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês", disse ele, na época.
Além da tentativa de homicídio, o cantor responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.
A defesa ressalta que Oruam foi inicialmente acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas a acusação foi reclassificada como tentativa de homicídio. Para os advogados do rapper, isso parece uma manobra jurídica infundada.
Segundo a análise da defesa, a detenção é baseada em "alegações frágeis e artificiais" — o que reforça a narrativa de perseguição a Oruam. "Claramente motivada por interesses midiáticos e não por aspectos concretos e técnicos".
Os advogados ainda ponderam que "em nenhum momento" a integridade física dos agentes foi colocada em risco. "Ademais, a conduta dos policiais também evidencia que, ao momento, não existia risco real de morte. Se assim fosse, não teriam agredido fisicamente o grupo, não teriam entrado na casa do cantor e causado danos materiais a objetos pessoais, como roupas e móveis, xingamentos e as constantes ameaças com armas de fogo, demonstrando que não havia um perigo iminente de morte ou ferimentos graves".
