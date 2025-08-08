MP denuncia Oruam por corrupção ativa e direção perigosa sem habilitação

Artista teria admitido que ofereceu vantagem indevida a um policial militar. Vídeo da confissão teria sido divulgado nas redes sociais. Oruam teria dito que queria contratar o policial como segurança pessoal caso ele fosse punido por tirar uma foto com o rapper.

Nova denúncia se une a acusações anteriores. Além dos vídeos que registram as condutas, o MPRJ aponta que o denunciado é réu em outro processo por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e possui antecedentes por associação ao tráfico.

Splash tenta contato com a defesa de Oruam. A reportagem será atualizada caso a equipe do artista se manifeste sobre as acusações.

Entenda o caso

Na madrugada de 22 de julho, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico, que estaria na casa de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas correram para sacada da residência do artista e jogaram pedras contra os policiais — que precisaram se esconder na viatura.

O Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio sob alegação de que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além dos ataques físicos, o cantor fez publicações nas redes sociais incitando a violência contra a polícia e desafiando a ida dos agentes ao Complexo da Penha.