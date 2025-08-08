Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas do Brasil, morre no Rio

Arlindo Cruz, 66, morreu, na tarde de hoje, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada para Splash pela equipe do sambista.
A causa da morte "será revelada pelos canais oficiais do cantor", informou a equipe do músico. A reportagem também confirmou a morte do artista no contato com o hospital Barra D'Or.
O Hospital Barra D'Or confirma com pesar o falecimento de Arlindo Domingos da Cruz Filho na tarde desta sexta-feira e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a música popular brasileira. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes. Comunicado do hospital Barra D'Or
O cantor estava internado no hospital Barra D'Or desde 25 de maio em virtude de um diagnóstico de pneumonia. Ele sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017
Ele deixa a companheira, Babi, e três filhos, Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.
Carreira
Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro. A música chegou em sua vida aos sete anos, quando ganhou seu primeiro cavaquinho e aprendeu a tocá-lo com a ajuda do pai.
Mais tarde, entrou para a escola de música Flor do Méier, onde aprendeu a tocar violão. Nessa época, iniciou os trabalhos como músico, participando de rodas de samba com vários artistas.
Frequentou a roda de samba Cacique de Ramos, onde tocou ao lado de nomes como Jorge Aragão, Beth Carvalho, Beto sem Braço, Ubirany e Almir Guineto.
Substituiu Jorge Aragão no Fundo de Quintal após sua saída na década de 1980. Em 1993, deixou o grupo após 12 anos e investiu na carreira solo.
Nunca ninguém saiu brigado. O motivo era sempre o mesmo: 'Quero fazer minha carreira solo'. Não tem como você prender a pessoa se ela já está com a ideia definida de fazer seu próprio projeto. Bira Presidente, integrante do grupo
Arlindo vendeu milhares de discos e, nessa época, também fez parceria com o sambista Sombrinha.
Dono de vários hinos do samba, Arlindo fez sucesso com canções como "Meu Lugar", "O Bem", "O Que É o Amor?" e "O Show Tem Que Continuar".
Escreveu músicas que ficaram famosas na voz de vários artistas, como "Grande Erro" (Beth Carvalho), "Novo Amor" (Alcione), "Bagaço da Laranja" (Zeca Pagodinho) e "Tá Perdoado" (Maria Rita).
Na televisão, o músico marcou as tardes de domingo no Esquenta! (TV Globo). Arlindo comandava a roda de samba do programa dominical comandado por Regina Casé, que ficou no ar de 2011 a 2017.
Arlindo também foi um talentoso compositor de sambas-enredo, conquistando três Estandartes de Ouro. Escreveu, principalmente, para a escola de samba Império Serrano, mas também compôs para a Grande Rio, Vila Isabel e Leão de Nova Iguaçu.
Luta contra o vício
Arlindinho e Babi Cruz falaram da luta de Arlindo contra o vício em cocaína. "A droga chegou muito cedo na vida do Arlindo, na escola. Cuidado vocês que estão me ouvindo, prestem atenção com seus filhos na escola, que a droga não tá no samba só, não. A droga está nas melhores escolas", contou a mulher do músico em entrevista ao Brito Podcast, em 2022.
Segundo ela, o músico vivia uma vida desregrada antes do AVC. "De comer muito, de beber, de não ter hora, de droga. Só não pode falar que ele era mau-caráter, que ele era filho da p*ta, mas que ele era um cara bon vivant, sim", afirmou.
Arlindinho disse que sempre soube do vício do pai e acabou desenvolvendo uma "aversão" a drogas.
"Um cara tão vencedor, inteligente, amigo, educado. Meu pai só fez mal para ele. Ele fez bem para todo mundo. Mesmo sendo um cara maravilhoso, ele tinha esse 'calcanhar de Aquiles'. Um vício, sua maior fraqueza. Era muito difícil", lamentou.
Problemas de saúde
Arlindo sofreu um grave acidente vascular cerebral em março de 2017 e, desde então, sofreu com sequelas. O AVC aconteceu quando ele se preparava para um show do projeto "Pagode 2 Arlindos" ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco.
Em novembro de 2022, Babi Cruz, esposa do sambista, informou que ele havia iniciado um tratamento com óleo de cannabis para minimizar as sequelas. "O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", afirmou.
Em 2023, porém, ela falou sobre o quadro clínico do sambista ser considerado irreversível. A declaração veio após Babi assumir namoro com André Caetano, que ela conheceu em 2022, quando disputou o cargo de deputada estadual pelo Rio.
O sambista desfilou na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2023 acompanhado por uma equipe médica. Ele foi homenageado pelo Império Serrano, escola de samba rebaixada para a Série Ouro, e saiu como destaque no último carro alegórico da escola.
Em julho de 2023, o músico passou 20 dias internados no CTI (Centro de Terapia Intensiva) no mesmo hospital, para tratar uma pneumonia. Recentemente, ele também enfrentou uma nova internação em razão de pneumonia.
