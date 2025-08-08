Leo é enganada da pior forma e revive momento de dor em 'Dona de Mim'

Ainda neste capítulo: Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter.

Jussara se desentende com Alan. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego. Danilo anuncia a demissão de Natara.

Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

