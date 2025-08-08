Jornalista da GloboNews chora ao noticiar alta de menina com leucemia

A jornalista Bárbara Carvalho, da GloboNews, chorou ao noticiar a alta de uma menina de 6 anos que teve leucemia.

O que aconteceu

Bárbara leu a notícia no encerramento do Conexão GloboNews. A apresentadora chamou o vídeo em que a pequena Ester voltou para a escola após o fim do tratamento. Ela desfilou com um cartaz escrito "eu venci a leucemia", e foi recebida com muitos aplausos e carinho dos colegas.

Na sequência, a própria Ester agradeceu o acolhimento de todos. No colo da mãe, a menina disse: "Eu tô muito feliz que eu tô curada, muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim".