Jornalista da GloboNews chora ao noticiar alta de menina com leucemia

A jornalista Bárbara Carvalho, da GloboNews, chorou ao noticiar a alta de uma menina de 6 anos que teve leucemia.
O que aconteceu
Bárbara leu a notícia no encerramento do Conexão GloboNews. A apresentadora chamou o vídeo em que a pequena Ester voltou para a escola após o fim do tratamento. Ela desfilou com um cartaz escrito "eu venci a leucemia", e foi recebida com muitos aplausos e carinho dos colegas.
Na sequência, a própria Ester agradeceu o acolhimento de todos. No colo da mãe, a menina disse: "Eu tô muito feliz que eu tô curada, muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim".
A fala fez Bárbara chorar. "Ai, ave Maria", disse, enquanto as lágrimas caíam. Camila Bomfim assumiu a fala enquanto a colega se recuperava. "Ai, que amorzinho! A gente fica emocionado. Olha, gente, depois de uma semana com motim, tarifaço, prisão de ex-presidente, só notícias duras, essa notícia é de realmente alimentar nosso coração", disse a jornalista de São Paulo.
