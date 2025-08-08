Império Serrano lamenta morte de Arlindo Cruz: 'Descanse em paz, poeta'

O Império destacou a trajetória do cantor. "Ao lado de grandes parceiros, Arlindo assinou obras-primas que ecoam nos corações imperianos até hoje, como o inesquecível "O Império do Divino", de 2006. Ao todo, foram 12 sambas vitoriosos, com inúmeros prêmios

Descanse em paz, poeta. O Império Serrano te reverencia hoje e sempre. Seu nome, sua música e sua história jamais serão esquecidos. Obrigado por tudo, Arlindo Cruz!

Fã de partido-alto, passou a frequentar quadra da escola, até começar a concorrer às eliminatórias de samba-enredo de sua escola em meados dos anos 1980, quando já fazia sucesso como integrante do conjunto Fundo de Quintal.

A primeira vitória aconteceu em 1989, quando o Império Serrano produziu enredo sobre Jorge Amado. Depois disso, emplacou em diferentes anos. Em 2001, levaria o primeiro Estandarte de Ouro de sua carreira.

O Império Serrano homenageou o artista no último ano de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval deste ano, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.