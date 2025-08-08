Império Serrano lamenta morte de Arlindo Cruz: 'Descanse em paz, poeta'

O Império Serrano lamentou, em suas redes sociais, a morte de Arlindo Cruz. O sambista morreu hoje.
A escola de samba publicou uma homenagem ao sambista. "O Império Serrano lamenta, com imenso pesar e profunda dor, o falecimento de Arlindo Cruz, aos 66 anos, um dos maiores nomes da história do samba e filho ilustre da nossa coroa imperial."
Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história. Império Serrano
O Império destacou a trajetória do cantor. "Ao lado de grandes parceiros, Arlindo assinou obras-primas que ecoam nos corações imperianos até hoje, como o inesquecível "O Império do Divino", de 2006. Ao todo, foram 12 sambas vitoriosos, com inúmeros prêmios
Descanse em paz, poeta. O Império Serrano te reverencia hoje e sempre. Seu nome, sua música e sua história jamais serão esquecidos. Obrigado por tudo, Arlindo Cruz!
Fã de partido-alto, passou a frequentar quadra da escola, até começar a concorrer às eliminatórias de samba-enredo de sua escola em meados dos anos 1980, quando já fazia sucesso como integrante do conjunto Fundo de Quintal.
A primeira vitória aconteceu em 1989, quando o Império Serrano produziu enredo sobre Jorge Amado. Depois disso, emplacou em diferentes anos. Em 2001, levaria o primeiro Estandarte de Ouro de sua carreira.
O Império Serrano homenageou o artista no último ano de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval deste ano, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.
