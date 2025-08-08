Gordão da XJ perde 100 kg em desafio e está prestes a fazer bariátrica

Gordão da XJ, 20, anunciou que está prestes a realizar a tão aguardada cirurgia bariátrica. Para chegar até essa etapa, ele enfrentou uma jornada intensa de superação ao eliminar 100 kg em um ano.
O que aconteceu
O influenciador, que chegou a pesar 350 kg, agora está com 250 kg. Para realizar a bariátrica paga por amigos, XJ precisa perder mais 20 kg em 30 dias, sendo um novo desafio.
A trajetória de emagrecimento começou como uma brincadeira entre colegas. Eles prometeram presentear o influenciador com uma casa e um carro de luxo caso ele atingisse a meta de peso. No entanto, o objetivo tomou outro rumo após um alerta médico preocupante: caso não perdesse peso com urgência, ele teria no máximo três anos de vida. "Agora não é mais sobre uma aposta, é sobre viver", declarou o influenciador nas redes sociais.
No mês passado, Gordão da XJ compartilhou o objetivo que o mantém motivado durante toda a jornada. "Minha meta é pesar dois dígitos: 99", afirmou durante participação no programa The Noite, do SBT.
