Gordão da XJ perde 100 kg em desafio e está prestes a fazer bariátrica

Gordão da XJ, 20, anunciou que está prestes a realizar a tão aguardada cirurgia bariátrica. Para chegar até essa etapa, ele enfrentou uma jornada intensa de superação ao eliminar 100 kg em um ano.

O que aconteceu

O influenciador, que chegou a pesar 350 kg, agora está com 250 kg. Para realizar a bariátrica paga por amigos, XJ precisa perder mais 20 kg em 30 dias, sendo um novo desafio.

A trajetória de emagrecimento começou como uma brincadeira entre colegas. Eles prometeram presentear o influenciador com uma casa e um carro de luxo caso ele atingisse a meta de peso. No entanto, o objetivo tomou outro rumo após um alerta médico preocupante: caso não perdesse peso com urgência, ele teria no máximo três anos de vida. "Agora não é mais sobre uma aposta, é sobre viver", declarou o influenciador nas redes sociais.