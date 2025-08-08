TV Globo muda programação para homenagear Arlindo Cruz

A Globo mudou sua programação noturna para homenagear Arlindo Cruz, que morreu hoje.
O que aconteceu
A emissora vai reapresentar o episódio do Som Brasil dedicado ao sambista. O programa foi ao ar originalmente em 2011.
Além do cantor e compositor, o episódio contou com participações de outros cantores. Beth Carvalho e Marcelo D2 estiveram presentes no especial.
O programa vai ao ar após o Globo Repórter na maioria das cidades brasileiras. No estado de São Paulo, ele será exibido após a exibição de especiais locais.
