TV Globo muda programação para homenagear Arlindo Cruz

A Globo mudou sua programação noturna para homenagear Arlindo Cruz, que morreu hoje.

O que aconteceu

A emissora vai reapresentar o episódio do Som Brasil dedicado ao sambista. O programa foi ao ar originalmente em 2011.

Além do cantor e compositor, o episódio contou com participações de outros cantores. Beth Carvalho e Marcelo D2 estiveram presentes no especial.