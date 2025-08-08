SplashUOL
Assine UOL
Celebs

TV Globo muda programação para homenagear Arlindo Cruz

Colaboração para Splash, em São Paulo
Arlindo Cruz: Globo reapresenta 'Som Brasil' em homenagem ao cantor
Arlindo Cruz: Globo reapresenta 'Som Brasil' em homenagem ao cantor Imagem: Marcelo Tabach

A Globo mudou sua programação noturna para homenagear Arlindo Cruz, que morreu hoje.

O que aconteceu

A emissora vai reapresentar o episódio do Som Brasil dedicado ao sambista. O programa foi ao ar originalmente em 2011.

Além do cantor e compositor, o episódio contou com participações de outros cantores. Beth Carvalho e Marcelo D2 estiveram presentes no especial.

O programa vai ao ar após o Globo Repórter na maioria das cidades brasileiras. No estado de São Paulo, ele será exibido após a exibição de especiais locais.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.