Afastada da TV, atriz publica fotos sensuais: 'Sem medo de lambuzar a vida'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Afastada da TV, Franciely Freduzeski publica fotos sensuais
Afastada da TV, Franciely Freduzeski publica fotos sensuais Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz Franciely Freduzeski, 46, publicou fotos sensuais em suas redes sociais.

O que aconteceu

Fora do ar desde 2018, a atriz publicou três fotos. Franciele aparece num box de chuveiro, em diferentes posições.

Uma das imagens destaca o pé da atriz. "Sirva-se sem medo de lambuzar a vida", escreveu na legenda.

A atriz recebeu elogios nos comentários. "Assim vou perder meu sono", escreveu um. "O tempo é seu melhor amigo", comentou outro.

O último trabalho de Franciely na TV foi com uma participação em "Orgulho e Paixão", em 2018. Em 2022, a atriz descobriu ser portadora de fibromialgia.

