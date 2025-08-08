Afastada da TV, atriz publica fotos sensuais: 'Sem medo de lambuzar a vida'

A atriz Franciely Freduzeski, 46, publicou fotos sensuais em suas redes sociais.
O que aconteceu
Fora do ar desde 2018, a atriz publicou três fotos. Franciele aparece num box de chuveiro, em diferentes posições.
Uma das imagens destaca o pé da atriz. "Sirva-se sem medo de lambuzar a vida", escreveu na legenda.
A atriz recebeu elogios nos comentários. "Assim vou perder meu sono", escreveu um. "O tempo é seu melhor amigo", comentou outro.
O último trabalho de Franciely na TV foi com uma participação em "Orgulho e Paixão", em 2018. Em 2022, a atriz descobriu ser portadora de fibromialgia.
