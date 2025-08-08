Faustão se recupera bem após transplante, diz filho: 'Ele é muito forte'

João Silva, filho de Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais atualizando o estado de saúde do pai e agradecendo as mensagens de carinho do público.

O que aconteceu

João disse que o apresentador "é um cara muito forte" e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar."