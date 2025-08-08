Saúde de Faustão: qual é o estado do apresentador, segundo último boletim

Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Equipe de Faustão, informou via boletim médico

O último boletim médico não informa se há previsão de alta médica para o artista. Ele está sendo assistido pelos médicos: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.

Procedimentos cirúrgicos de Fausto Silva

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.

Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal. Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".