Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz: 'Hoje o samba chora'

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira.
Walcyr Carrasco
O autor de novelas destacou o legado do sambista. 'Hoje o samba chora a partida de um dos seus maiores mestres. Arlindo Cruz nos deixa um legado eterno de música, poesi e alegria. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos os fãs."
Filha de Beth Carvalho
Luana Carvalho fez uma postagem conjunta com o perfil da mãe, que morreu em 2019. "Parte hoje a mão que deu forma ao coração do Brasil"
Império Serrano
A escola homenageou o sambista. "Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história."
Marcos Valle
O cantor se despediu. "Obrigado por ter me dado a honra de compor com você."
Ana Maria Braga
A apresentadora lamentou. "Um mestre do samba, que deixou sua marca com talento, alegria e alma."
Neguinho da Beija-Flor
O sambista destacou o dom do amigo. "Meu amigo e parceiro, sempre serei fã do seu dom único de compor e da sua forma inigualável de cantar. Você deixa uma saudade enorme no mundo do samba."
Lúcio Mauro Filho
O ator lamentou a perda. "`Poeta do povo, gênio da cultura popular! A música brasileira perde um pouco da sua beleza, sempre presente nas canções desse ídolo querido."
