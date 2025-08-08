Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz: 'Hoje o samba chora'

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira.

Walcyr Carrasco

O autor de novelas destacou o legado do sambista. 'Hoje o samba chora a partida de um dos seus maiores mestres. Arlindo Cruz nos deixa um legado eterno de música, poesi e alegria. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos os fãs."