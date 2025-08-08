SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz: 'Hoje o samba chora'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira.

Walcyr Carrasco

O autor de novelas destacou o legado do sambista. 'Hoje o samba chora a partida de um dos seus maiores mestres. Arlindo Cruz nos deixa um legado eterno de música, poesi e alegria. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos os fãs."

Filha de Beth Carvalho

Luana Carvalho fez uma postagem conjunta com o perfil da mãe, que morreu em 2019. "Parte hoje a mão que deu forma ao coração do Brasil"

Império Serrano

A escola homenageou o sambista. "Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história."

Continua após a publicidade

Marcos Valle

O cantor se despediu. "Obrigado por ter me dado a honra de compor com você."

Ana Maria Braga

A apresentadora lamentou. "Um mestre do samba, que deixou sua marca com talento, alegria e alma."

Continua após a publicidade

Neguinho da Beija-Flor

O sambista destacou o dom do amigo. "Meu amigo e parceiro, sempre serei fã do seu dom único de compor e da sua forma inigualável de cantar. Você deixa uma saudade enorme no mundo do samba."

Lúcio Mauro Filho

O ator lamentou a perda. "`Poeta do povo, gênio da cultura popular! A música brasileira perde um pouco da sua beleza, sempre presente nas canções desse ídolo querido."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.