Fafá de Belém expõe apreensão após convite com papas: 'Por que eu?'

Fafá de Belém, 68, ganhou o apelido de "cantora dos Papas" após se apresentar aos pontífices João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. O convite para cantar na frente das santidades, no primeiro momento, deixou a artista apreensiva.

O João Paulo II era para mim um grande ídolo. Um ano antes da minha apresentação, eu estava no Vaticano, na Páscoa, e desejei muito abraçá-lo. Até que fui convidada para cantar para ele e eu me perguntava: 'Por que eu? Uma cantora que sempre foi livre, que nunca se acovardou, nunca foi submissa'. Depois veio a apresentação para Bento XVI e eu me questionei novamente. Mas quando chegou o convite para cantar para o Papa Francisco, eu entendi que tudo aquilo era por ela, por Nossa Senhora.

Fafá de Belém

Splash teve acesso à parte da entrevista da cantora na quarta edição do "Sons de São Paulo" (Globo) — que estreia nesta sexta-feira (8). Em debate sobre a importância da música religiosa, Fafá relembrou a experiência frente a frente com os pontífices e explicou como as canções lhe ajudaram na vida pessoal.