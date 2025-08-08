Fafá de Belém expõe apreensão após convite com papas: 'Por que eu?'

Fafá de Belém, 68, ganhou o apelido de "cantora dos Papas" após se apresentar aos pontífices João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. O convite para cantar na frente das santidades, no primeiro momento, deixou a artista apreensiva.
O João Paulo II era para mim um grande ídolo. Um ano antes da minha apresentação, eu estava no Vaticano, na Páscoa, e desejei muito abraçá-lo. Até que fui convidada para cantar para ele e eu me perguntava: 'Por que eu? Uma cantora que sempre foi livre, que nunca se acovardou, nunca foi submissa'. Depois veio a apresentação para Bento XVI e eu me questionei novamente. Mas quando chegou o convite para cantar para o Papa Francisco, eu entendi que tudo aquilo era por ela, por Nossa Senhora.
Fafá de Belém
Splash teve acesso à parte da entrevista da cantora na quarta edição do "Sons de São Paulo" (Globo) — que estreia nesta sexta-feira (8). Em debate sobre a importância da música religiosa, Fafá relembrou a experiência frente a frente com os pontífices e explicou como as canções lhe ajudaram na vida pessoal.
"A música religiosa é qualquer canção que leva à elevação espiritual. Não importa quem a compôs, ela nos toca pela verdade, independentemente da religião", disse ela.
O "Sons de São Paulo" traz como pauta que a fé e a religiosidade fazem parte do cotidiano dos paulistas. Segundo o último censo, cerca de 90% da população do estado de São Paulo afirma seguir alguma religião, sendo a maioria católica e evangélica, mas também há grande diversidade, com espíritas, candomblecistas, budistas e muitos outros. Cada crença expressa sua espiritualidade de forma singular, com o mesmo propósito: louvar, disseminar ensinamentos sagrados e acolher.
Sob o comando da apresentadora Sabina Simonato, o programa percorreu cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Aparecida e Taubaté para debater sobre religiosidade. A atração visitou cada cidade com objetivo de entender como a fé se manifesta sonoramente entre os paulistas e paulistanos.
Além de Fafá de Belém, o programa reúne depoimentos de artistas e representantes religiosos como a cantora Padre Marcelo Rossi, Sarah Beatriz, Fabiana Cozza, Rodolfo Abrantes, entre outros.
O "Sons de São Paulo" irá ao ar na Globo nesta sexta-feira, dia 8 e na próxima, dia 15, logo após o "Globo Repórter".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.