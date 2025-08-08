Ex-Chiquititas fala de primeiras cenas sensuais: 'Preocupada com meu avô'

Júlia Gomes, 23, fez as primeiras cenas quentes na série "Rensga Hits!" (Globoplay). A atriz chamou atenção com as maldades da vilã mirim Marian de "Chiquititas" (SBT) aos 12 anos.

O que aconteceu

Júlia não imaginava que sua personagem, a cantora sertaneja Luane, seria tão importante em "Rensga". "Depois que eu vi o trabalho todo pronto, fiquei tão feliz. Porque eu não imaginava que a Luane ia ter tanta ênfase na história. Quando a gente está gravando não tem noção. Foi uma grande surpresa", disse em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.