Ex-Chiquititas fala de primeiras cenas sensuais: 'Preocupada com meu avô'

Júlia Gomes, 23, fez as primeiras cenas quentes na série "Rensga Hits!" (Globoplay). A atriz chamou atenção com as maldades da vilã mirim Marian de "Chiquititas" (SBT) aos 12 anos.
O que aconteceu
Júlia não imaginava que sua personagem, a cantora sertaneja Luane, seria tão importante em "Rensga". "Depois que eu vi o trabalho todo pronto, fiquei tão feliz. Porque eu não imaginava que a Luane ia ter tanta ênfase na história. Quando a gente está gravando não tem noção. Foi uma grande surpresa", disse em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.
Recebi muitas mensagens de pessoas falando assim: 'Nossa, eu lembrava do seu rostinho de algum lugar, mas agora que eu me toquei que é você'. Acho que, com 'Rensga hits!', tive a oportunidade de mudar a chave, no sentido de falar: 'Gente, agora eu cresci'. Posso fazer personagens com carinha de 16 ou 17, mas também tenho esse lado em que eu posso mostrar um pouco mais de maturidade. Júlia Gomes
A série trouxe o novo desafio: encenar cenas quentes, o que ela nunca tinha feito. "Fiquei com receio de acabar invadindo o espaço do outro, mas o Maurício [Destri, par de cena] foi muito legal comigo também, zero invasivo. As diretoras também foram bem cautelosas".
Júlia acabou ficando mais preocupada com o que o avô ia achar. "Era uma cena em que eu estava de lingerie em cima de um cara. Acho que eu fiquei mais preocupada com meu avô assistindo à série, porque é um baque. Mas foi legal".
Essa cena tinha tudo para ser constrangedora, até porque as pessoas não pensam que por trás das câmeras havia uma superprodução, com todo mundo vendo. Mas todo mundo em volta me deixou muito tranquila. Quando estreou, meu namorado atual pulou essa parte. E o meu avô viu, mas a gente não falou sobre isso.
A atriz, que foi participante do The Voice Kids em 2016, canta e dança no papel. "A questão da dança eu sinceramente amei. Porque, além de cantar e atuar, eu sempre fui muito ativa na dança na minha vida pessoal. Fiquei feliz de poder usar também essa minha 'skin'. Deu para mostrar essa Júlia também".
