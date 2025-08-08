SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (8): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (8) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

