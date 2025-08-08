Escorraçado? Candinho manda Samir a lugar infernal em 'Êta Mundo Melhor!'

Nesta sexta-feira (8), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.
Mais tarde, Candinho leva Samir de volta para Zulma, que é falsa e trata o menino bem. Assim, Candinho nem desconfia que Samir estará novamente em um lugar perigoso.
Além disso, ele não percebe que Celso está lá, escondido.
Ainda neste capítulo: Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes.
Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair.
As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.