Escorraçado? Candinho manda Samir a lugar infernal em 'Êta Mundo Melhor!'

Nesta sexta-feira (8), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

Mais tarde, Candinho leva Samir de volta para Zulma, que é falsa e trata o menino bem. Assim, Candinho nem desconfia que Samir estará novamente em um lugar perigoso.

Além disso, ele não percebe que Celso está lá, escondido.